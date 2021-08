Hauptausschuss : Schwerin könnte mehr Gelbe Tonnen bekommen

Der Hauptausschuss berät am Dienstag über eine Umstellung für die Sammlung von Leichtverpackungen wie Plastik und Alu.

Schwerin | Kommt die leere Wurstpackung weiter in den Gelben Sack oder demnächst vielleicht in die Gelbe Tonne? Um diese Frage geht es unter anderem im sogenannten Abfallwirtschaftskonzept, über das der Hauptausschuss am Dienstag berät. Gelbe Tonne vor allem in der Innenstadt Es wird über den Umstieg von Sammelcontainern auf Gelbe Tonnen für die Haushalte ...

