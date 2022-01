Zehn Tage Quarantäne : Ab Dienstag gelten neue Corona-Regeln in Schwerin

CHRISTIAN OHDE via www.imago-images.de

Geboosterte, frisch Geimpfte und Genesene müssen nicht mehr in Quarantäne. Bei Corona-Fällen an Schulen und Kitas wird im Einzelfall entschieden.

Schwerin | Ab Dienstag gelten neue Quarantäneregeln in Schwerin. Die Landeshauptstadt hat ihr Kontaktpersonenmanagement an die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz angepasst und dazu eine aktualisierte Allgemeinverfügung veröffentlicht. Das teilt Oberbürgermeister Rico Badenschier auch auf Facebook mit. Facebook Iframe Am Freitag wurden die Änderu...

