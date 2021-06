Neue Badestelle soll entstehen : Schwerin plant großen Stadtstrand an den Waisengärten

Große Liegefläche und ein 120 Meter langer Uferbereich: Die Planungen für eine neue Badestelle stehen vor dem Abschluss.

Schwerin | Schweriner treibt es im Sommer ans Wasser. Weil es nahe der Innenstadt bisher keine offizielle Badestelle gibt, springen sie an allen möglichen Uferstellen in die Seen. Das soll sich mit einer neuen Badestelle an den Waisengärten nun ändern. Die Planungen der Stadt stehen dafür kurz vor dem Abschluss. Demnach wird Schwerins neuer Stadtstrand 120 Meter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.