Pandemie in Schwerin : Schwerin ruft zu Corona-Auffrischimpfungen auf

Die Ständige Impfkommission hat sich für eine Auffrischimpfung ausgesprochen. Ab nächster Woche gibt es diese auch in der Sport- und Kongresshalle.

Schwerin | Nachdem die ständige Impfkommission (Stiko) in der vergangenen Woche eine Empfehlung für eine Auffrischung der Corona-Impfungen ausgesprochen hat, reagiert nun auch die Landeshauptstadt Schwerin darauf. So wird es in der kommenden Woche zwei freie Impfangebote geben, bei welchen der Impfstoff von Moderna für die sogenannte Booster-Impfung genutzt wird...

