Flüchtlinge in Schwerin : Europa-Hotel könnte Domizil für Heimkinder aus der Ukraine werden

Schwerin schafft Platz für weitere Flüchtlinge aus der Ukraine und will auch das frühere Hotel in der Werkstraße anmieten. Es gibt eine Anfrage von einem Kinderheim aus dem Kriegsgebiet, das Schutz in Deutschland sucht.

Schwerin | Die Landeshauptstadt bereitet sich darauf vor, weitere Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Wie Oberbürgermeister Rico Badenschier in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses der Stadtvertretung sagte, gibt es eine Anfrage von einem Kinderheim aus dem Kriegsgebiet, das Schutz in Deutschland sucht. Noch sei aber nicht klar, ob die Kinder und ihre ...

