Aus der Stadtvertretung : Schwerin sucht Geld für dynamisches Parkleitsystem

Mit einer kleinen Änderung hat die Stadtvertretung einen Antrag zum dynamischen Parkleitsystem beschlossen. Um die Umsetzung geht es dabei noch nicht.

Schwerin | Altes Thema neu aufgerollt: Ein dynamisches Parkleitsystem für die Schweriner Innenstadt, das ist in der vergangenen Stadtvertretersitzung auf den Tisch gekommen. Bereits in der Vergangenheit kam die Diskussion auf, freie Parkplätze so besser zu finden. Nun hat die Verwaltung einen neuen Auftrag an die Hand bekommen: eine Finanzierungslösung zu finden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.