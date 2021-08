Radrennen : Schwerin sucht Streckenposten für Deutschland-Tour

Für das Profi-Radrennen werden 90 Freiwillige gesucht – Anmeldung erfolgt online.

Schwerin | Sie biegen um die letzte große Kurve. Das Ziel ist bereits zu sehen, Menschen stehen hinter Absperrungen und jubeln. Und dann sind die ersten Radler hinter der Ziellinie. So oder so ähnlich sollen die entscheidenden Sekunden der Deutschland-Tour in Schwerin aussehen. Am Donnerstag, 25. August, wird die Landeshauptstadt das erste Etappen-Ziel des Profi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.