Corona in Schwerin : Arztpraxis: Corona-Tests von Patienten bisher negativ

Stadt erwartet weitere Ergebnisse am Dienstag – Betroffener Mediziner weist Vorwürfe zurück

Schwerin | Nun liegen die ersten Ergebnisse vor: 84 Tests sind ausgewertet – und ausschließlich negativ. 150 Patienten der chirurgischen Praxis im Ärztehaus Weststadt hatten sich am Wochenende auf das Coronavirus testen lassen. Die ausstehenden Resultate würden für Dienstag erwartet, teilte die Stadt am Montag mit. Per Allgemeinverfügung hatte das Gesundheitsamt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.