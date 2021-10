Schweriner Ehrenamtsbörse : Börse für Ehrenamtliche am Donnerstag

Die Beratung der Schweriner Ehrenamtsbörse ist wieder da, aber unter einer neuen Adresse.

Schwerin | Wer sich ehrenamtlich in Schwerin engagieren möchte, aber nicht weiß, wer zurzeit ehrenamtliche Unterstützung benötigt, der darf auf die Ehrenamtsbörse hoffen. Die Schweriner Ehrenamtsbörse bringt Interessierte mit den Vereinen zusammen, um so das Ehrenamt gemeinsam zu stärken. Hier ergibt sich immer ein Möglichkeit für das persönliche Gespräch. Am...

