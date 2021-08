Strand- und Inselfest : Schweriner Familienfest übertrifft alle Erwartungen

Die Sonne lockte am Sonnabend tausende Schweriner nach Zippendorf zum Insel- und Strandfest. Es war ein Fest, das an wieder Normalität erinnerte.

Schwerin | Fischbude mit Räucherstand, Bratwurst mit Senf und ein Boxring am Strand: Fast alles so wie immer. Am Wochenende konnten Besucher des Strand- und Inselfestes seit langem Mal wieder ein großes Fest besuchen. Da nur Gäste auf das Gelände am Zippendorfer Strand gelassen wurden, die geimpft, genesen oder getestet waren, konnten die Besucher auf der Promen...

