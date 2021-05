Corona-Öffnungen : Schweriner Fitness-Studios könnten schon früher öffnen

Wegen sinkender Infektionszahlen kann die Stadt weitere Lockerungen vorziehen. Davon profitieren schon in wenigen Tagen die Sportstudios.

Schwerin | Die Corona-Zahlen in Schwerin sinken konstant. Am Mittwoch meldete die Stadt erstmals eine einstellige Sieben-Tage-Inzidenz. Mit zwei Neuinfektionen sinkt diese auf 9,4. Mit dem niedrigen Schweriner Inzidenzwert sind offenbar auch vorzeitige Lockerungen verbunden. So könnten schon am Sonnabend die Fitnessstudios öffnen. Nach dem Sport- und Kulturgi...

