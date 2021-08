Baustelle Friedrichsthal : Seniorenresidenz soll 2022 fertig sein

Die Zeitkapsel für den Neubau „Lebensquartier Schwerin“ ist schon versenkt. Stolze zwölf Millionen Euro fließen in den Bau.

Schwerin | Bald können die Mauern in die Höhe wachsen. In Friedrichsthal ist der Bau für das „Lebensquartier Schwerin“ im vollem Gange. Am Dienstag ist der symbolische Grundstein gelegt worden. Dabei wurde eine Zeitkapsel versenkt. Im Herbst 2022 soll die Einrichtung ihre Tore öffnen, so der Plan. Pflege und Raum für Gemeinschaft Stolze zwölf Millionen Eur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.