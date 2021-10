Veranstaltungen in Schwerin : Schweriner Lichterbummel steht bevor

Neben der alljährlichen Lichtershow in der Innenstadt, steht auch wieder eine Hülle von Programmpunkten bereit.

Schwerin | Bunte Lichter, eine Lasershow am Markt sowie eine Lichtershow an der Marienplatz-Galerie. Für die Augen wird wieder einiges dabei sein, wenn vom 22.-30. Oktober der Schweriner Lichterbummel ansteht. In diesem Jahr werden auch neue Orte mit im Programm sein. So wird neben dem Theater auch die Friedrichstraße beleuchtet. „In dieser Woche rücken...

