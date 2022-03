Naturschutz und Nachhaltigkeit : Schweriner Nabu lädt zum naturnahen Gärtner-Seminar ein

Die richtigen Pflanzen auswählen, Unterschlupf für Nützlinge bauen und ihnen ein gutes Zuhause geben. All das und mehr vermittelt das Nabu-Team Schwerin bei zwei Seminaren im April. Anmeldungen sind noch möglich.

Schwerin | Wie das eigene Grundstück oder der Garten Stück für Stück zu einem vielfältigen und lebendigen Naturgarten wird, können Interessierte im April in der Naturschutzstation in Schwerin lernen. Der Planungs-Workshop „Naturgärten gestalten“, den der Nabu in Kooperation mit der Aktion Natur im Garten MV am 2. April in der Naturschutzstation Schwerin, Am Stra...

