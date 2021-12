Zoo Schwerin : Schweriner Nashornbulle Dino wird Papa

Vor seinem Umzug in den Zoo Schwerin hat Nashornbulle Dino ein süßes Geschenk in seiner alten Heimat hinterlassen.

Schwerin/Erfurt | Auf eine solche Nachricht wartet der Schweriner Zoo in seinem Nashornhorngehege. Nashornbulle Dino – Ende August frisch in die Landeshauptstadt gezogen – wird Vater. Allerdings noch nicht in Schwerin. Über die frohe Botschaft freut sich der Thüringer Zoopark Erfurt, in dem das Schwergewicht zuvor gelebt hat. Facebook Iframe „Nun können wir end...

