Geburt in Helios-Kliniken : Schweriner Neujahrbaby 2022 heißt Laura

Das Mädchen kam am 1. Januar um 13.23 Uhr in den Helios-Kliniken zur Welt.

Schwerin | Laura war die Erste. Am 1. Januar um 13.23 Uhr kam das 50 Zentimeter große und 3160 Gramm schwere Mädchen in den Schweriner Helios-Kliniken zur Welt. „Ich hatte schon damit gerechnet, dass es am Jahreswechsel so weit ist“, sagt Mutter Manuela Gosch. Für die 36-jährige Schwerinerin ist es das zweite Kind. So freut sich über Lauras Geburt neben Vater Jö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.