Schwerin : Diebstahl, Bedrohung und Körperverletzung hielten Polizei in Atem

Die Beamten wurden am Wochenende zu mehreren Einsätzen in der Altstadt und im Mueßer Holz gerufen, bei denen Männer verletzt und Portmonees geklaut wurden.

Schwerin | Trickdiebstahl durch „Antanzen“ nennt die Polizei das, was einem 57-Jährigen in der Nacht zum Sonnabend gegen 2.15 Uhr in der Puschkinstraße passierte: Aus einer Gruppe heraus näherte sich ihm ein Mann. Wenig später bemerkte der 57-Jährige, dass sein Portmonee weg war. Daraufhin nahm er „wiederum Kontakt zur Personengruppe auf“, wie es die Polizei for...

