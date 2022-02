Verbrechen in Schwerin : Polizei nimmt Jugendliche nach Einbruch ins Fridericianum fest

Ein Zeuge bemerkte den Einbruch in das Schulgebäude und rief die Polizei, die die beiden mutmaßlichen Täter stellen konnte.

Schwerin | Zwei Jugendliche wurden am Sonnabend nach einem Einbruch in das Fridericianum an der Goethestraße festgenommen. Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und alarmierte die Polizei. Diese konnte noch vor Ort die mutmaßlichen Täter festsetzen. Jugendlichen hatten Alkohol getrunken Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die beiden gegen 22.20 Uhr du...

