Fahrerflucht : Schweriner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall

Bei einem Unfall in der Schweriner Innenstadt ist eine Radfahrerin verletzt worden, der Autofahrer ist weggefahren.

Schwerin | Die Polizei Schwerin sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Dieser hatte sich am Mittwoch, 15. September, gegen 16.10 Uhr in der Wismarschen Straße, Ecke Moritz-Wiggers-Straße ereignet. Eine junge Fahrradfahrerin fuhr auf der Wismarschen Straße in Richtung Marienplatz und wollte in die Moritz-Wiggers-Straße einbiegen, als sie von eine...

