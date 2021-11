Landeshauptstadt : Schweriner Polizei warnt vor Taschendieben in der Stadt

Mehrfach haben sich dreiste Diebe an Handtaschen und Rucksäcken von Passanten in der Landeshauptstadt bedient. Polizeisprecherin Juliane Zgonine gibt Tipps für den sicheren Stadtbummel und die Bahnfahrt.

Schwerin | Ein Bummel über den Markt, ein kleiner Einkauf in der Stadt und plötzlich ist die Geldbörse weg. Aktuell keine Seltenheit in der Landeshauptstadt. „Fast täglich wurden in den vergangenen Wochen Taschendiebstähle bei der Schweriner Polizei angezeigt. Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.