Polizei stoppt Fahrradfahrer : Ohne Licht und unter Drogen durch Schwerin gefahren

Bei einer Kontrolle zogen Polizeibeamte kleine Mengen Drogen und ein verbotenes Messer aus dem Verkehr

Schwerin | In Schlangenlinien und ohne Licht war am Dienstagmorgen ein Schweriner gegen 4.15 Uhr auf der Umgehungsstraße in Schwerin unterwegs. Wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrollierte eine Streife der Polizei den 31-Jährigen. Alkoholisiert war der junge Mann laut Polizei nicht. Drogen im Rucksack Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus,...

