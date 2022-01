Schwerin : Schuldnerberatung hat neuen Träger und neuen Standort

Beratungsstelle gehört jetzt zum Kreisverband Südwestmecklenburg der Volkssolidarität und befindet sich am Dreescher Markt 4.

Schwerin | Neuer Träger, neuer Standort: Nicht mehr zum Landesverband, sondern zum Kreisverband Südwestmecklenburg der Volkssolidarität gehört jetzt die öffentlich geförderte Schuldner- und Insolvenzberatung in Schwerin. Zu finden ist das Beratungsteam, das bisher in der Gutenbergstraße 1 saß, nun am Dreescher Markt 4. Der Kreisverband Südwestmecklenburg ist ...

