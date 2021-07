Schwerin : Schulen in den Ferien fit gemacht

Stadt nutzt unterrichtsfreie Zeit für Renovierungsarbeiten – Fassadensanierung an der Lindgrenschule beginnt jetzt

Schwerin | Zusätzliche Rettungswege, sanierte Fenster, modernisierte Toiletten: Das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt hat in diesem Jahr wieder die Sommerferien genutzt, um an den Schweriner Schulen dringende Renovierungsarbeiten auszuführen. Weil es wegen der Pandemie keinen durchgängigen Präsenzunterricht gegeben habe, hätten kleinere Reparaturen an Schulge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.