Pläne der Stadt Schwerin : Konzerte, Comedy und Begegnung – Speicher soll Ortsteilzentrum werden

Erste Sanierungsarbeiten sind schon gelaufen. In diesem Jahr sollen Treppenlifte eingebaut werden, um den Zugang zum Veranstaltungsbereich zu erleichtern.

Schwerin | Ein Ort für Konzerte, Comedy – und Begegnung: Der Speicher in der Röntgenstraße soll zu einem Ortsteilzentrum weiterentwickelt werden. An dieser Idee halte die Stadt fest, sagt Kulturdezernent Andreas Ruhl. Das Haushaltssicherungskonzept sehe die Sanierung des Speicherensembles in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 vor. Um das Vorhaben zu...

