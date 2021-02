Schweriner Stadtpolitik : Stadtvertretung soll weiter als Präsenzveranstaltung tagen

Statt die Sitzung digital abzuhalten, wird nur die Öffentlichkeit an den Bildschirm verbannt

Schwerin | Die Zahl an Videokonferenzen ist in der Pandemie drastisch gestiegen. Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams – viele Tools wurden in den vergangenen Monaten dafür eingesetzt, in Gruppen wichtige Themen zu besprechen und trotzdem die Kontaktbeschränkunge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.