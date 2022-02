Mit Video: Erste Stadt in Deutschland : Straßenbahnen liefern Pakete – Test in Schwerin startet im März

Die Pakete sollen auf fünf Packstationen in der Stadt verteilt werden. Die Bahnen werden dafür umgerüstet.

Schwerin | Ungewohntes Bild in den Straßenbahnen: Ab März fahren in den hinteren Abteilen große Transportcontainer in den Straßenbahnen aus Richtung Schwerin Süd mit. Die Boxen enthalten Dutzende Pakete, die auf fünf Packstationen an verschiedenen Haltestellen in der Stadt verteilt werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Post und dem Nahverkehrsbetrieb ist die e...

