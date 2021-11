Schwerin : Schweriner Weihnachtsmärchen ist wieder heiß begehrt

Im Staatstheater wird im Advent „Die unendliche Geschichte“ in der Fassung von Julia Keiling gezeigt. Los geht es am 25. November. Die Vorstellungen für Kitas und Schulen sind schon ausverkauft.

Schwerin | „Die unendliche Geschichte“ gehört in deutsche Kinderzimmer so wie die Märchen von den Brüdern Grimm und von Hans-Christian Andersen. Deshalb ist aus dem wunderbaren Stoff in diesem Jahr das Schweriner Weihnachtsmärchen gestrickt worden. Genauer gesagt, schon im vergangenen Jahr. Wegen des Corona-Ausbruchs konnten aber nur drei Vorstellungen gespielt ...

