Praxis für Ausbildung geehrt : Schweriner Zahnarzt Ronald Heinze wirbt auf Tiktok um Nachwuchs

Dr. Ronald Heinze hat zehn Azubis erfolgreich ausgebildet. Von der Arbeitsagentur wurde sein Einsatz jetzt mit einem Zertifikat gewürdigt, das sonst nur größere Betriebe erhalten.

Schwerin | In seinem Studium habe er gelernt, wie er Zähne richtig behandle, aber nicht, wie er junge Menschen zu Zahnmedizinischen Fachangestellten mache, sagt Dr. Ronald Heinze. Doch der Zahnarzt aus der Weststadt hat den Bogen raus, bildete in seiner Praxis am Obotritenring bereits zehn Azubis aus. So erfolgreich, dass er jetzt von der Schweriner Arbeitsagent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.