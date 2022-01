Warnung vor Antisemitismus : Schweriner gedenken der Opfer des Holocaust

Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages erinnerte die Stadt auf dem Jüdischen Friedhof in der Bornhövedstraße an die Schweriner Juden, die von den Nazis ermordet wurden.

Schwerin | Auf dem Jüdischen Friedhof in der Bornhövedstraße hat die Stadt am Donnerstag der Schweriner Opfer des Holocaust gedacht. „Es ist die Verantwortung unserer Generation, die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten“, sagte Stadtpräsident Sebastian Ehlers anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags. Vor rund 30 Gästen warnte Ehlers zugleich vor ei...

