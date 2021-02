Stromausfall in der Altstadt : Schweriner hatten zwei Stunden keinen Strom

Mehr als 3000 Schweriner waren vom Stromausfall betroffen. Auch Teile der Weststadt saßen im Dunkeln.

Schwerin | Plötzlich rödelt der Kühlschrank nicht mehr. Auch der kabelgebundene Rasierer geht nicht. Und das Radio hat auch den Geist aufgegeben. In der Schweriner Altstadt und in Teilen der Weststadt ist am Dienstagmorgen der Strom ausgefallen. Bis zu zwei Stunde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.