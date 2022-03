Ukraine-Krieg : Schweriner setzen Zeichen für den Frieden

Das Ukrainisch-Deutsche Kulturzentrum SIC und der Schweriner Verein „Die Platte lebt“ haben am Mittwoch weiße Tauben in den Himmel steigen lassen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren.

Schwerin | Ein Zeichen für Frieden in der Ukraine haben am Mittwoch das Ukrainisch-Deutsche Kulturzentrum SIC und der Schweriner Verein „Die Platte lebt“ gesetzt. Gemeinsam ließen sie auf dem Keplerplatz im Stadtteil Mueßer Holz weiße Tauben in den Himmel steigen. Die Musikerin Svetlana Nikonorova, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen ist, stimmte Lieder au...

