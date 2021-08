Vortrag im Dom in Schwerin : Was kann die Kirche zwischen Pandemie und Klimawandel leisten?

Publizist Sebastian Kleinschmidt kommt am 12. August zur Zeit-Lese in den Schweriner Dom

Schwerin | In der Reihe Zeit-Lese wird am Donnerstag um 19 Uhr der Publizist Dr. Sebastian Kleinschmidt im Dom erwartet. Der Sohn des ehemaligen Dompredigers Karl Kleinschmidt war viele Jahre lang Herausgeber der Zeitschrift „Sinn und Form“. Kleinschmidt spricht über das Thema „Menschenferne und Gottesnähe – Spiritualität in apokalyptischer Zeit“. „Was m...

