Naturschutz in Pinnow : Segelflieger in Pinnow schaffen ein Paradies für die Feldlerche

Verein reduziert die Mäharbeiten und legt Schutzzonen für die kleinen Vögel an. Auch andere Arten profitieren davon und siedeln sich an. Regelmäßige Zählungen sind angedacht, dafür braucht es noch Freiwillige.

Pinnow | Trillernd schraubt sich der kleine Vogel in die Höhe. Nicht steil, sondern spiralförmig geht es in Höhen von 50 bis 200 Meter. Kurz verharrt er, als würde er eine Verschnaufpause einlegen und dann geht es mit eingeklappten Flügeln wieder nach unten. Das Lied verstummt nicht. Das können nur Feldlerchen. Und die haben es sich auf den Trockenhängen am Pe...

