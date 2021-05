Schwerin : Segler kentern auf dem Schweriner See

Bootsfahrer beobachteten den Unfall und nahmen die drei an Bord.

Schwerin | Drei Segler sind am Freitagnachmittag mit ihrem Boot auf dem Schweriner See gekentert. Bootsfahrer beobachteten den Unfall und nahmen die drei an Bord. Wasserwacht und Schweriner Feuerwehr rückten mit rund 50 Rettungskräften an das Ufer an der Bornhövedstraße aus. Nachdem die drei Segler in einem Rettungswagen versorgt worden waren, versuchten Boot...

