Klein Trebbow : Trebbower Senioren gründen einen eigenen Beirat

Politisch mitmischen und neue Projekte anschieben, das hat sich das Gremium auf die Fahnen geschrieben.

Klein Trebbow | Aus dem Arbeitsleben ausgeschieden, aber noch längst nicht abgeschoben. So verstehen sich auch die Senioren in der Gemeinde Klein Trebbow. Aber sie wollen künftig nicht nur zu Kaffee-Runden und Weihnachtsfeiern zusammenkommen, sondern auch politisch einiges in ihrer Gemeinde mit auf den Weg bringen und dafür das nötige Gehör der Gemeindevertreter find...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.