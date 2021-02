Billard : Eine Billard-Saison, die keine ist

Hans Taken

Das Snooker-Team des 1. BC Schwerin ist in Liga zwei aufgestiegen, doch spielen kann es dort nicht

Schwerin | Am achten Spieltag immer noch ungeschlagen. Und das auch noch als Aufsteiger in die immerhin zweithöchste deutsche Spielklasse im Snooker. „Gar nicht so schlecht, oder?“, sagt Danilo Preuß und muss grinsen. Im Verein nennen ihn alle nur Borschi, und kei...

