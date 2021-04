Sonderaktion am Freitag : Impfen ohne Priorität in Schwerin möglich

Jeder fünfte Impftermin wird laut Stadt nicht wahrgenommen.

Schwerin | Jeder fünfte vergebene Impftermin in Schwerin wurde in der vergangenen Woche weder wahrgenommen noch abgesagt. Das teilte die Stadt mit. Wegen der nicht wahrgenommenen Termine soll der zur Verfügung stehende Impfstoff, überwiegend Astrazeneca, nun am kommenden Freitag in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in einer Sonderaktion ohne vorherige Terminvergabe im ...

