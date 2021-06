Essen in Schwerin : Startschuss für die Wildtage

Am Freitag öffnet auf dem Schlachtermarkt einen Spezial-Frische-Markt für Wildfleisch-Produkte

Schwerin | „Wild aus MV“ heißt es am Freitag, 25.Juni, auf dem Schweriner Schlachtermarkt. Das Forstamt Schildfeld und die Firma Wildbret MV aus Süderholz bieten unter anderem Wildbret und Wildprodukte an. Aber auch Literatur und Kochbücher zum Thema Wild, Keramik und Honig sowie Informationen zur Jagd und zum Wildverzehr sind an den verschiedenen Ständen erhält...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.