Schwerin : Sport am Strand, Abkühlung im See

Emilia Theiß und Anna Schulz genießen ihre Freizeit am Schweriner Stadtstrand. Ein paar Meter weiter überwachen DRK-Rettungsschwimmer das Treiben.

Schwerin | Ein ganz normaler Montag am Schweriner Stadtstrand in Zippendorf. Kurz nachdem Rettungsschwimmer Marvin Jakobs das Thermometer aus dem Wasser zieht und die gemessenen 16 Grad auf der Kreidetafel am Wachhäuschen einträgt, stehen zwei kleine Mädchen vor ihm. „Die Jungs an der Boje beschmeißen uns mit Sand“, klagen sie dem Rettungsschwimmer. „Außerdem da...

