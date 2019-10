Sport- und Kongresshalle : Airbeat One holt Star-Djs nach Schwerin

Oliver Heldens, Vini Vici, Danny Avila kommen am 2. November in der Sport- und Kongresshalle.

21. Oktober 2019, 15:19 Uhr

Jedes Jahr kommen die Stars der weltweiten DJ-Elite zum Airbeat-One-Festival nach Mecklenburg-Vorpommern. Allein in diesem Sommer waren 34 Künstler aus der renommierten DJ Mag Top 100 auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe dabei. Doch auch außerhalb der Festivalsaison holt das Airbeat One seine DJs nach Norddeutschland. Am 2. November 2019 kommen mit Oliver Heldens, Vini Vici und Danny Avila drei der Stars in die Schweriner Sport- und Kongresshalle.

Charts in Großbritannien gestürmt

Oliver Heldens kommt nach Schwerin. Der junge Rotterdamer stürmte 2014 sämtliche Dancecharts in Europa mit seiner Single „Gecko“. Mit den Vocals der englischen Songwriterin Becky Hill landete er auf Platz eins der UK Single Charts.

Psy-Trance aus Israel

Vini Vici, das Psy-Trance-Duo aus Israel, war der größte Aufsteiger bei der letztjährigen Wahl der DJ Mag Top 100. Von Platz 72 auf 34 ging es für Aviram Saharai und Matan Kadosh, die zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Künstlern ihres Genres gehören. Nach dem großen Erfolg ihrer ersten EP „Divine Mode“ und „Back Underground“ tourten sie Nonstop um den ganzen Globus.

Ihr Remix von „Hilight Tribe – Free Tibet“ schaffte es auf Platz 2 der Beatport MAIN-Charts in 2016 und war die erste Psy-Trance Nummer überhaupt, die es in die Beatport Top 10 schaffte. Damit werden sie am 2. November auch die Besucher der Kongresshalle in Trance versetzen.

Spanischer DJ in Schwerin

Mit Danny Avila kommt auch der höchstplatzierte spanische DJ nach Schwerin. Mit seinen aktuellen Tracks „Bass Dow Low“ oder „LaLa“ bringt er Sounds von der iberischen Halbinsel nach Mecklenburg-Vorpommern.

Sophie Francis, Anstandslos & Durchgeknallt, Fabio und T.noize komplettieren das Line-Up zum 2. November 2019 in Schwerin. Auch sie werden noch einmal die Sounds und Vibes des AIRBEAT ONE Festivals 2019 aufleben lassen.

Vorverkauf Tickets für das Event gibt es aktuell ab 29,99 Euro plus Gebühren an allen Vorverkaufsstellen und unter: www.airbeat-one.de.