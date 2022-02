Kommunalpolitik in Schwerin : Staatsschutz ermittelt wegen Aufruf zu Gewalt

Aktion gegen das Schweriner Wahlkreisbüro der AfD. Wegen Beleidigung und Aufruf zu Gewalt hat die Vorsitzende der Fraktion Petra Federau Anzeige erstattet.

Schwerin | Der Staatsschutz der Kripo hat Ermittlungen wegen politisch motivierter Straftaten in Schwerin aufgenommen, bestätigt Sophie Pawelke, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock. Konkret geht es um eine Aktion gegen das Wahlkreisbüro der AfD in der Friedrichstraße. „In der Internetwache der Polizei ist am Sonnabend, 19. Februar, eine Anzeige gegen unbeka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.