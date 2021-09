Festwoche hat begonnen : Crivitz feiert eine Woche lang zum 770. Jubiläum

Öffentliche Einrichtungen stellen sich vor und verschiedene Veranstaltungen sind geplant.

Crivitz | Die Festwoche zum 770. Stadtjubiläum in Crivitz hat begonnen. Das gesamte Jahr über wurde bereits viel geplant und vorbereitet, so dass der Geburtstag auch unter den aktuellen Corona-Bedingungen ordentlich von den Bewohnern und Gästen gefeiert werden kann. In der Festwoche zum Jubiläum wurden nun verschiedene Höhepunkte organisiert, die täglich besuch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.