Friedrichsthal und Zippendorf : Stadt Schwerin verspricht Bus-Shuttles zu den Wahlurnen

Durch die coronabedingten Regelungen gibt es in Friedrichsthal und Zippendorf in diesem Jahr keine Wahllokale. Das hatte für Kritik gesorgt, weil die Wege zu den Ausweichstandorten lang sind. Nun gibt es Lösungen.

Schwerin | Nachdem in Schwerin ein Streit um verlegte Wahllokale entbrannt war, hat die Stadt nun kurzfristig eine Lösung parat. Demnach sollen in den betroffenen Stadtteilen Busse des Schweriner Nahverkehrs Wähler am 26. September zu den Ausweichstandorten bringen. Konkret geht es um die Stadtteile Friedrichsthal und Zippendorf. Hier sollen jeweils drei Fahrten...

