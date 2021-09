Neuer Verleih in Schwerin : Stadt kündigt scharfes Vorgehen gegen E-Roller-Anbieter Moin an

Laut Verwaltung habe man dem Unternehmen schon vor Wochen eine Absage erteilt. Trotzdem starteten die Rostocker am Donnerstag die Vermietung mit mehr als 100 Elektroscootern.

Schwerin | Nur wenige Stunden, nachdem in Schwerin ein E-Roller-Verleih an den Start gegangen ist, bekommt der Betreiber den Unmut der Stadtverwaltung zu spüren. Laut Stadt hat der Rostocker Anbieter Moin die Roller gegen den Willen der Verwaltung am Donnerstag aufgestellt und zum Verleih angeboten. Das Ordnungsamt plant nun, gegen den Betrieb vorzugehen. „In de...

