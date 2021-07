Schweriner Umland : Starkregen überflutet mehrere Keller

Wehren aus dem Amt Ludwigslust Land und Stralendorf waren bis spät abends im Einsatz.

Schweriner Umland | Der starke Regen am Mittwochabend sorgte für zahlreiche Einsätze im Amtsbereich Ludwigslust Land. Bis spät in den Abend hinein waren die Wehren aus Lübesse, Fahrbinde, Sülte und Rastow im Einsatz. In Rastow und Uetlitz liefen die Regenmassen bis in die Wohnhäuser. Es mussten mehrere Keller ausgepumpt werden, teilt Amtswehrführer Dirk Hochschild mit...

