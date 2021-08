Gastronomie Schweriner Umland : In der kleinen Teestube in Basthorst wird auch gekocht

In dem Gasthaus in der Schloßstraße gibt es nicht nur würzige Mischungen. Am Wochenende finden hier auch Veranstaltungen statt und Inhaber Steffen Teufel serviert seinen Gästen regionale Gerichte.

Basthorst | Es duftet aromatisch fruchtig aus der kleinen Tasse. Der Tee darin ist eine Mischung aus Moringa mit Granatapfel und Johannisbeere. Es ist nur eine der zahlreichen Sorten, die den Gästen im „Le Colibri“ in Basthorst angeboten werden. Die kleine Tee- und Gaststube wird von Steffen Teufel seit vergangenem Jahr betrieben. Von Freitag bis Sonntag gibt es ...

