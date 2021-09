Bibliothek Stralendorf : Stralendorfs neue Bibliothekarin liebt Herausforderungen

Viola Walter-Siegmann packt Neues direkt an. So auch die Aufgaben in der Gemeinde-Bibliothek. Bald werden dort die jungen Lesehelden aus der Region gesucht.

Stralendorf | Die Bibliothek in Stralendorf ist ihr Revier. Seit Juni hat Viola Walter-Siegmann den Posten der Bibliothekarin inne. In ihrer neuen Aufgabe ist die lebensfrohe Dame schnell aufgegangen, zeigt etwa stolz die frisch gestaltete Kinderbuchecke am Eingang. „Ich wollte eine neue Herausforderung“, sagt die 61-Jährige zu ihrem Berufswechsel. Auf die Stelle s...

