Schweriner Umland : Wieder freie Fahrt in Sülte

Die Regenwassersorgen der Anwohner in der Straße an der Kartoffelhalle sind nun Geschichte. In Blitzgeschwindigkeit wurde die Trasse grundsaniert. Und es gibt nun einen Gehweg.

Sülte | „Das war die Baustelle des Jahrhunderts, so schnell war eine Straße noch nie fertig“, sagt Roland Peters. Der Sülstorfer Bürgermeister kann es gar nicht so recht glauben, dass die Straße An der Kartoffelhalle nach nicht einmal zwei Monaten wieder freigegeben ist. Doch er selbst war es, der am 3. Dezember bei Schnee das obligatorische Übergabe-Band dur...

