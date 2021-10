Schweriner Umland : Straße zwischen Uelitz und Rastow wird zur Großbaustelle

Gemeinden investieren mehr als eine halbe Million Euro in den Ausbau der Verbindungsstrecke. Löwenanteil wird durch Fördermittel bezahlt. Baustart noch in diesem Jahr geplant.

Uelitz/Rastow | Tiefe Risse, große Löcher und abgeplatzter Asphalt. Die Verbindungsstraße zwischen Uelitz und Rastow ist sichtlich in die Jahre gekommen, die Straße in einem sehr schlechten Zustand. Die Betonplatten aus den 1970er-Jahren platzen ab, reißen ein und sind stellenweise ausgespült. „die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand, sie muss dringend sanier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.