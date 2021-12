Auch Straßenbahnen standen still : Der Grund für den Stromausfall in Schwerin ist geklärt

1660 Kunden der Stadtwerke waren am Mittwoch von der Störung betroffen. Erst nach zweieinhalb Stunden kam der letzte von ihnen wieder ans Netz – wegen der Baustelle An der Crivitzer Chaussee und dem Brand in Wüstmark.

Schwerin | Nichts ging mehr: kein Fernseher, keine Lampe, kein Kühlschrank. Knapp 1660 Kunden der Stadtwerke Schwerin waren in den Schweriner Stadtteilen Mueßer Holz und Neu Zippendorf am Mittwoch, 15. Dezember, etwa zwei Stunden ohne Strom. Doch nicht nur Privatwohnungen waren betroffen. Auch Straßenbahnen vom Schweriner Nahverkehr standen still. Zwischen dem B...

